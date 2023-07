Studenič nedostal od Dallasu kvalifikovanú ponuku, bude voľným hráčom

Dallas 30. júna (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič nedostal od Dallasu Stars kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt. Dvadsaťštyriročný útočník sa tak stane v NHL neobmedzeným voľným hráčom.



Studeničovi vypršala k 30. júnu ročná dvojcestná zmluva, ktorá mu na profiligovej úrovni garantovala základný plat 750.000 dolárov a v AHL 100.000 dolárov. Ako potenciálny obmedzený voľný hráč čakal, či mu Stars predložia kvalifikovanú ponuku s minimálnym navýšením platu. To sa nestalo, dvojnásobný účastník MS tak bude môcť od 1. júla rokovať s hociktorým klubom NHL.



Slovenský krídelník nastúpil v minulej sezóne za dallaské "hviezdy" v troch stretnutiach, v ktorých nebodoval. Väčšinu ročníka odohral vo farmárskom tíme Texas Stars. V 67 zápasoch základnej časti AHL si pripísal 48 bodov za 21 gólov a 27 asistencií, v ôsmich súbojoch play off pridal dva góly a štyri asistencie. V minulosti okúsil NHL aj v drese New Jersey Devils, celkovo má na konte 44 duelov v základnej časti profiligy so ziskom šiestich bodov (3+3) a štyri zápasy v play off bez bodového zápisu.