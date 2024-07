Studenič po 8 rokoch opustil zámorie, bude hrať za Färjestad

Štokholm 1. júla (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič si bude v novej sezóne obliekať dres švédskeho tímu tímom Färjestad BK. Dvadsaťpäťročný útočník sa tak po ôsmich rokoch strávených v zámorí vráti späť do Európy. So švédskym klubom, ktorý o prestupe informoval na svojom webe, sa dohodol na dvojročnej spolupráci.



Studeniča draftoval v roku 2017 z celkového 143. miesta tím New Jersey Devils. V jeho drese si odkrútil debut v sezóne 2020/21, neskôr si v NHL zahral aj za Dallas a Seattle. V profilige odohral 46 zápasov, dal tri góly a pridal tri asistencie. "Teším sa, že budem hrať v klube, ktorého fanúšikovia skutočne žijú hokejom a svojím tímom," povedal Slovák pre klubový web Färjestadu.



Rýchlonohý krídelník strávil v zámorí väčšinu času v AHL, kde si v tejto sezóne zahral vo finále v drese Coachella Valley. Ešte pred prechodom do severoamerického profesionálneho hokeja strávil dve sezóny v juniorskej OHL, s Hamiltonom získal titul.