Studenič pomohol dvoma asistenciami Färjestadu k víťazstvu nad Brynäs

Na archívnej snímke Marián Studenič. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dvadsaťšesťročný krídelník má po 14 zápasoch na konte jeden presný zásah a šesť gólových prihrávok.

Autor TASR
Štokholm 25. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič sa dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Färjestadu 3:1 na ľade Brynäsu v sobotňajšom stretnutí najvyššej švédskej súťaže SHL. Dvadsaťšesťročný krídelník má po 14 zápasoch na konte jeden presný zásah a šesť gólových prihrávok. Färjestad vyhral tretíkrát za sebou.
