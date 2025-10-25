< sekcia Šport
Studenič pomohol dvoma asistenciami Färjestadu k víťazstvu nad Brynäs
Dvadsaťšesťročný krídelník má po 14 zápasoch na konte jeden presný zásah a šesť gólových prihrávok.
Autor TASR
Štokholm 25. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič sa dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Färjestadu 3:1 na ľade Brynäsu v sobotňajšom stretnutí najvyššej švédskej súťaže SHL. Dvadsaťšesťročný krídelník má po 14 zápasoch na konte jeden presný zásah a šesť gólových prihrávok. Färjestad vyhral tretíkrát za sebou.