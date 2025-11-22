< sekcia Šport
Studenič pomohol k víťazstvu Färjestadu nad Djurgardenom 5:3
Bodoval aj jeho krajan Peter Cehlárik v drese Leksandu, jeho tím však prehral doma s Frölundou 2:5.
Autor TASR
Štokholm 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič má za sebou najvydarenejší zápas sezóny. V sobotňajšom dueli 22. kola švédskej ligy pomohol Färjestadu gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu nad Djurgardenom 5:3. Pre 27-ročného útočníka to bol len druhý gól v sezóne.
Bodoval aj jeho krajan Peter Cehlárik v drese Leksandu, jeho tím však prehral doma s Frölundou 2:5.
Bodoval aj jeho krajan Peter Cehlárik v drese Leksandu, jeho tím však prehral doma s Frölundou 2:5.