Studenič pomohol k víťazstvu Färjestadu nad Djurgardenom 5:3

Na archívnej snímke Na snímke gólová radosť slovenských hokejistov, sprava strelec gólu Libor Hudáček, Marián Studenič a Marko Daňo. Foto: TASR - Martin Baumann

Bodoval aj jeho krajan Peter Cehlárik v drese Leksandu, jeho tím však prehral doma s Frölundou 2:5.

Autor TASR
Štokholm 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič má za sebou najvydarenejší zápas sezóny. V sobotňajšom dueli 22. kola švédskej ligy pomohol Färjestadu gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu nad Djurgardenom 5:3. Pre 27-ročného útočníka to bol len druhý gól v sezóne.

