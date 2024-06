New York 9. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič postúpil s tímom Coachella Valley Firebirds do finále zámorskej súťaže AHL. V súboji o zisk Calderovho pohára sa stretne s víťazom série Hershey Bears - Cleveland Monsters, v ktorej je po piatom zápase stav 3:2. Studeničov tím ukončil sériu s Milwaukee Admirals víťazstvom 5:1 na ľade súpera a triumfoval v nej 4:1 na zápasy.



Slovenský útočník mal v záverečnom zápase finále Západnej konferencie jeden plusový bod, dve trestné minúty a prezentoval sa aj jednou strelou. Pre Firebirds to bude druhé finále v rade, pričom rovnaký finalista v dvoch sezónach za sebou bol v AHL naposledy v roku 2010.



Okrem Studeniča by sa vo finále mohol predstaviť aj slovenský obranca Samuel Kňažko. Tím Hersey Bears totiž nevyužil už druhú príležitosť ukončiť sériu s Clevelandom, ktorému na jeho ľade podľahol 1:5. V sérii prehrával už 0:3, no dvomi víťazstvami ju zdramatizoval a v noci na utorok sa pokúsi vyrovnať na 3:3. Kňažko nehral v druhom zápase za sebou.