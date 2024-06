Studenič prihral na dva góly, no Coachella podľahla vo 4. finále AHL

New York 21. júna (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič si pripísal v noci na piatok dve asistencie, ale jeho tím Coachella Valley Firebirds prehral vo štvrtom súboji finále play off zámorskej AHL s Hershey Bears 2:3. Hostia tak vyrovnali stav série o Calderov pohár na 2:2. Studenič vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.



Slovenský útočník prihral na oba góly domácich. V polovici stretnutia asistoval pri presnom zásahu Shanea Wrighta a na začiatku tretej tretiny aj pri góle Rykera Evansa na 2:2. O víťazstve Bears rozhodol v 45. minúte Joe Snively.



Studenič zažil svoj tretí dvojbodový zápas v play off AHL. Pripísal si v ňom aj plusový bod a dve strely na bránku. Dvadsaťpäťročný krídelník nazbieral v tohtoročnej vyraďovačke v 16 dueloch 10 bodov (3+7). Piaty zápas finálovej série, ktorá sa hrá na štyri víťazstvá, je na programe v noci na nedeľu.