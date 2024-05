Studenič prispel asistenciou k víťazstvu Coachella Valley v AHL

New York 30. mája (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič zaznamenal v prvom zápase semifinále play off nižšej zámorskej AHL asistenciu. Jeho tím Coachella Valley Firebirds zdolal Milwaukee Admirals 2:1 a ujal sa vedenia vo finále Západnej konferencie. Po ôsmich dueloch play off má na konte šesť bodov za dva góly a štyri asistencie.