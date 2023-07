Studenič sa dohodol na ročnej zmluve so Seattlom

New York 1. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič sa dohodol na ročnej dvojcestnej zmluve v hodnote 775.000 dolárov s tímom NHL Seattle Kraken. Môže sa stať prvým Slovákom, ktorý si oblečie dres najmladšieho klubu profiligy.



Studenič bol v minulých dvoch sezónach hráčom Dallasu Stars, ale od klubu nedostal kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt. Preto sa 24-ročný slovenský reprezentant stal v NHL neobmedzeným voľným hráčom a od 1. júla mohol rokovať s hociktorým klubom profiligy.



Seattle je pre dvojnásobného účastníka MS tretím zamestnávateľom v NHL, okrem Dallasu hral aj za New Jersey Devils, ktorí ho v roku 2017 draftovali v 5. kole zo 143. miesta,



Slovenský krídelník nastúpil v minulej sezóne za dallaské "hviezdy" v troch stretnutiach, v ktorých nebodoval. Väčšinu ročníka odohral vo farmárskom tíme Texas Stars. V 67 zápasoch základnej časti AHL si pripísal 48 bodov za 21 gólov a 27 asistencií, v ôsmich súbojoch play off pridal dva góly a štyri asistencie.



V NHL má celkovo na konte 44 duelov v základnej časti profiligy so ziskom šiestich bodov (3+3) a štyri zápasy v play off bez bodového zápisu.



Okrem Studeniča uzavreli Kraken zmluvy aj s útočníkom Johnom Haydenom a obrancom Jimmym Schuldtom.