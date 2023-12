Studenič skóroval pri výhre Coachelly v AHL

New York 9. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič strelil gól v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL a prispel k víťazstvu svojho tímu Coachella Valley Firebirds na ľade Abbotsfordu Canucks 4:2. Dvadsaťpäťročný krídelník zaznamenal svoj siedmy presný zásah v sezóne a v 16 dueloch nazbieral dokopy 12 bodov.



Jeho krajan Martin Chromiak si pripísal jednu asistenciu, no so svojím Ontariom Reign prehral pred vlastnými fanúšikmi s Bakersfield Condors 4:6. Dvadsaťjedenročný krídelník má v 21 zápasoch ročníka bilanciu šesť gólov a päť asistencií.