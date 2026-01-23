Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026
Studenič skóroval pri výhre Färjestadu, Okuliar prihral na víťazný gól

Na archívnej snímke Marián Studenič. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Studenič sa strelecky presadil v treťom ligovom stretnutí za sebou.

Autor TASR
Štokholm 22. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič pomohol gólom k víťazstvu Färjestadu nad Luleou 3:2 po samostatných nájazdoch vo štvrtkovom zápase švédskej SHL. Dvadsaťsedemročný krídelník vyrovnal v 55. minúte na 2:2 a zachránil svojmu tímu predĺženie. V záverečnom rozstrele svoj nájazd nepremenil, o triumfe domáceho tímu rozhodol v šiestej sérii Christoffer Jansson.

Studenič sa strelecky presadil v treťom ligovom stretnutí za sebou. Po 37 dueloch sezóny má na svojom konte 21 bodov za sedem gólov a 14 asistencií. Vo štvrtok bodoval v najvyššej švédskej súťaži aj jeho krajan Oliver Okuliar, ktorý prihral v predĺžení na víťazný gól Skelleftey na ľade Frölundy. Jeho tím uspel 4:3 pp.
