Studenič skóroval v príprave, Devils prehrali na ľade NY Rangers

prípravné zápasy NHL:



Columbus - Detroit 4:2

New York Rangers - New Jersey 6:2 /STUDENIČ za hostí 1+0/

Boston - Washington 3:4 pp

Minnesota - St. Louis 4:3 pp

Winnipeg - Calgary 3:2

Anaheim - Los Angeles 3:6

New York 7. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič sa strelecky presadil v nočnom prípravnom stretnutí NHL, v ktorom jeho New Jersey prehralo na ľade New Yorku Rangers 2:6. Dvadsaťdvaročný krídelník znížil v 51. minúte na 2:5 z pohľadu hostí, keď skóroval z dorážky. Bol to jeho prvý gól v príprave.V drese New Jersey sa predstavil aj jeho krajan, obranca Christián Jaroš. Tretí Slovák v tíme Devils Tomáš Tatar dostal tentoraz voľno.