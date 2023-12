Studenič v premiére za Kraken, brankár Jarry strelil gól za Penguins

NHL - výsledky:



Boston -San Jose 3:0

Detroit - Chicago 5:1

Montreal - Florida 1:5

Philadelphia - New Jersey 3:4 pp

Tampa Bay - Pittsburgh 2:4

Toronto - Seattle 4:3 pp a sn

Carolina - NY Islanders 4:5 pp

Nashville - Minnesota 1:6

St. Louis - Buffalo 6:4

Winnipeg - Edmonton 1:3

Arizona - Colorado 4:3 pp

Calgary - Dallas 4:3 pp

Anaheim - Washington 4:5, Vancouver - Vegas 1:4

New York 1. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič absolvoval v noci na piatok v zámorskej NHL premiéru za Seattle, ktorý prehral v Toronte 3:4 pp a sn. V akcii bolo ďalších šesť Slovákov, pozornosť však upútal brankár Tristan Jarry z Pittsburghu, ktorý strelil gól na konečných 4:2 ľade Tampy Bay. V jej zostave bol aj Slovák Erik Černák.Studenič sa stal prvým Slovákom v tíme, ktorý prišiel do elitnej súťaže len minulý rok. Na ľade bol 9:53 minúty a jedenkrát vystrelil na bránku. Za domácich sa blysol hetrikom Mitchell Marner, ktorý premenil aj svoj nájazd v rozstrele. O víťazný sa postaral Auston Matthews. Za Maple Leafs odviedol penzum práce i brankár Joseph Woll, ktorý vykryl 37 striel. V rozstrele prekonaný nebol a v samotnom dueli nestačil dvakrát na Jareda McCanna.Jarrymu sa podarilo skórovať v power play do prázdnej bránky a zvýšil na konečných 4:2 pre hostí. Stal sa tak prvým brankárom v histórii klubu a štrnástym v histórii ligy, ktorému sa podarilo vsietiť gól. Takýto kúsok sa podaril naposledy Linusovi Ullmarkovi za Boston vo februári proti Vancouveru (3:1). Okrem prvého presného zásahu v kariére prispel k triumfu svojho tímu aj 39 zákrokmi. Za domácich mal dve asistencie Nikita Kučerov, ktorého tím prehral tretíkrát za sebou. Černák bol na ľade 18:24 min a dostal dvojminútový trest za podrazenie.V akcii boli aj jeho krajania Martin Pospíšil a Adam Ružička, ktorých Calgary vyhralo nad Dallasom 4:3 pp. O víťazstve Flames rozhodol Nazem Kadri po 61 sekundách predĺženia. To zariadil pre domácich jeho spoluhráč MacKenzie Weegar. Pospíšil nastúpil v tretej útočnej formácii, strávil na ľade 12:05 minúty a jedenkrát vystrelil na bránku, Ružička bol vo štvrtom útoku na ľade 7:57 minúty a mal tak isto jednu strelu.