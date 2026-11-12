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Studenič vo švédskej SHL prispel dvoma asistenciami

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Na archívnej snímke Marián Studenič. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Växjö triumfovalo 5:0 nad Timrou a asistenciu si pripísal útočník Peter Cehlárik.

Autor TASR
Štokholm 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič dvoma asistenciami prispel k víťazstvu Färjestadu nad Djurgärdenom 3:1 vo štvrtkovom zápase švédskej SHL. Gól ďalšieho slovenského reprezentanta Pavla Regendu nestačil tímu HV 71, ktorý prehral doma s Luleou 2:4. Växjö triumfovalo 5:0 nad Timrou a asistenciu si pripísal útočník Peter Cehlárik.
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