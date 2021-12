Studeniča povolalo New Jersey z farmy do prvého tímu

New York 13. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič sa vracia do prvého tímu zámorskej NHL New Jersey Devils. Vedenie klubu ho povolalo z farmy v Utice a v pondelok už mal s "diablami" absolvovať tréningovú jednotku.



Dvadsaťtriročný Studenič začal sezónu v prvom tíme Devils, odohral päť zápasov bez bodového zápisu. V októbri ho poslali do Uticy v nižšej AHL, v drese Comets si pripísal 10 bodov (5+5) v 13 stretnutiach. Spolu s ním putuje do prvého tímu aj obranca Kevin Bahl, uviedol portál nhl.com. New Jersey sa najbližšie predstaví v noci na stredu na ľade Philadelphie.