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Študenti v Mexico City dostali v deň úvodného zápasu voľno
Prezidentka Claudia Sheinbaumová podpísala dekrét, podľa ktorého sa na školách a univerzitách nebude vôbec vyučovať.
Autor TASR
Mexico City 10. júna (TASR) - Žiaci a študenti v Mexico City budú mať vo štvrtok, teda v deň úvodného zápasu majstrovstiev sveta vo futbale, voľno. Zamestnancom zase bola odporúčená práca z domu. Hlavným dôvodom týchto opatrení je zabezpečiť, aby v hlavnom meste nenastal chaos v doprave.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová podpísala dekrét, podľa ktorého sa na školách a univerzitách nebude vôbec vyučovať. Zatiaľ čo zamestnancom súkromného sektora sa odporúča práca z domu, lekári, policajti a zamestnanci kritickej infraštruktúry budú pracovať ako vždy.
Spoluorganizátori šampionátu Mexičania otvoria turnaj proti Juhoafrickej republike vo štvrtok o 21.00 SELČ, teda o jednej popoludní mexického času. Hodinu a pol pred úvodným výkopom je na Aztéckom štadióne na programe aj otvárací ceremoniál.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová podpísala dekrét, podľa ktorého sa na školách a univerzitách nebude vôbec vyučovať. Zatiaľ čo zamestnancom súkromného sektora sa odporúča práca z domu, lekári, policajti a zamestnanci kritickej infraštruktúry budú pracovať ako vždy.
Spoluorganizátori šampionátu Mexičania otvoria turnaj proti Juhoafrickej republike vo štvrtok o 21.00 SELČ, teda o jednej popoludní mexického času. Hodinu a pol pred úvodným výkopom je na Aztéckom štadióne na programe aj otvárací ceremoniál.