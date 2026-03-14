Sobota 14. marec 2026
Štuhecová ukončí kariéru dvomi pretekmi v Kvitfjelli

.
Slovinská lyžiarka Ilka Štuhecová počas zjazdu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v talianskom stredisku Cortine d'Ampezzo 21. januára 2023. Foto: TASR - AP

Autor TASR
Maribor 14. marca (TASR) - Slovinská lyžiarka a dvojnásobná majsterka sveta v zjazde Ilka Štuhecová ukončí počas budúceho víkendu svoju kariéru. Špecialistka na rýchlostné disciplíny sa v rámci finále Svetového pohára v nórskom Kvitfjelli predstaví v zjazde a v super-G.

Tridsaťpäťročná lyžiarka získala prvý titul majsterky sveta v roku 2017 a o dva roky neskôr obhájila prvenstvo. Vo svojej zbierke má aj dva malé glóbusy za zjazd a kombináciu. Oba získala v sezóne 2016/2017, keď v celkovom poradí SP obsadila druhé miesto za Američankou Mikaelou Shiffrinovou. „Môžem potvrdiť, že to budú moje posledné preteky. Som spokojná s tým, ako momentálne lyžujem a chcem sa pobiť o pódiové umiestnenia. Mám na to záverečné dva pokusy,“ citovala Slovinku agentúra STA. Štuhecová zažila premiéru vo Svetovom pohári v roku 2007 v Lenzerheide a odvtedy sa na pódium postavila celkovo 22-krát. V jedenástich pretekoch sa tešila z víťazstva, pričom sedem z nich prišlo v zjazde. Spomedzi Sloviniek má na konte viac triumfov len Tina Mazeová (26).

Štuhecová si o rok predĺžila kariéru aj preto, že sa chcela predstaviť na februárových ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Budúcoročné MS vo švajčiarskej Crans Montane už však budú bez účasti historicky najlepšej slovinskej zjazdárky.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu