Stúpajúca hladina rieky ohrozuje VC v Imole, chcú ju odložiť

Imola 17. mája (TASR) - Záplavy a stúpajúca hladina talianskej rieky Santerno vyvolali obavy o priebeh víkendovej Veľkej ceny Emilie Romagna seriálu formuly 1 na okruhu v Imole. Zamestnanci tímov dostali v stredu pokyn, aby sa zdržiavali mimo okruhu.



Po prívalových dažďoch bolo zaplavené parkovisko a ďalšie oblasti okruhu, ktoré evakuovali. Záplavy zasiahli veľkú časť regiónu Emilia-Romagna v severnom Taliansku. Obyvateľom niektorých rizikových oblastí Imoly úrady nariadili, aby sa presťahovali do vyšších poschodí svojich domov, vypli plyn aj elektrinu. Podľa agentúry DPA vyhlásil taliansky vicepremiér a minister dopravy Matteo Salvini k odloženiu pretekov.



Na zvyšok týždňa sa predpovedá ďalší dážď, pričom tréningy na VC sa majú začať v piatok, kvalifikácia v sobotu a preteky sú na programe v nedeľu. Hneď vedľa trate tečie rieka Santerno. "Dúfame, že do štvrtka bude situácia pod kontrolou. Má nastať prestávka, ktorá by mala poskytnúť šancu na návrat vody do vnútra koryta rieky. Vidíme, že v piatok a v sobotu by dážď nemal byť prívalový a v nedeľu ráno by to nemalo byť nič hrozné. Kľúčové však je, aby sa do štvrtka veci dostali pod kontrolu a aby rieka ustúpila," uviedol prezident Talianskeho automobilového klubu (ACI) Sticchi Damiani podľa AP.



VC Emilia Romagna bude šiestym podujatím kalendára F1 pre túto sezónu.