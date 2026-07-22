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Stuttgart a Hoffenheim majú záujem o slovenského krídelníka Lea Sauera

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Na snímke vpravo Leo Sauer (Slovensko) a Ridle Baku (Nemecko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. Foto: TASR - Michal Svítok

Leo Sauer na seba nemeckých pozorovateľov výraznejšie upozornil v septembri 2025, keď pomohol Slovensku k prekvapujúcemu víťazstvu 2:0 nad Nemeckom v kvalifikácii MS.

Autor TASR
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Stuttgart 22. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer by mohol prestúpiť do nemeckej Bundesligy. O dvadsaťročného krídelníka Feyenoordu Rotterdam majú podľa tamojších médií záujem VfB Stuttgart a TSG 1899 Hoffenheim.

Podľa magazínu Sport Bild zaradil Sauerovo meno na zoznam možných posíl účastník Ligy majstrov zo Stuttgartu, ktorý chce rozšíriť možnosti v ofenzíve. Slovenský hráč by do herného štýlu mužstva zapadol podľa zdroja vďaka svojej rýchlosti a kvalitnému driblingu. Feyenoord zaňho údajne požaduje približne sedem miliónov eur. Sauer má s holandským klubom zmluvu do roku 2028.

Stuttgart však potrebuje pred príchodom ďalších hráčov zúžiť káder, v ktorom má viac ako 30 futbalistov. Do boja o Sauera sa už predtým zapojil aj Hoffenheim. Televízia Sky informovala, že predstavitelia TSG už uzavreli rokovania s hráčom a dosiahli s ním ústnu dohodu. Prípadná zmluva by mala platiť do roku 2031, kluby sa však na podmienkach prestupu zatiaľ nedohodli. Hoffenheim sa zaujíma aj o Adama Daghima z Red Bullu Salzburg.

Leo Sauer na seba nemeckých pozorovateľov výraznejšie upozornil v septembri 2025, keď pomohol Slovensku k prekvapujúcemu víťazstvu 2:0 nad Nemeckom v kvalifikácii MS. Na ľavom krídle patril k najlepším hráčom domáceho tímu a robil problémy nemeckému pravému obrancovi Nnamdimu Collinsovi.
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