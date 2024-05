Stuttgart angažoval obrancu Chabota zo zostupujúceho Kolína

Stuttgart 25. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart angažoval Jeffa Chabota z 1. FC Kolín. S 26-ročným stredným obrancom podpísal štvorročný kontrakt.



Chabot patril v uplynulej sezóne ku kľúčovým hráčom Kolína, vynechal len dva zápasy pre kartové tresty. Svoj odchod z tímu, ktorý zostúpil do 2. Bundesligy, oznámil už začiatkom týždňa. Po prestupe do Stuttgartu si nielenže zahrá v najvyššej nemeckej súťaži, no mužstvo Sebastiana Hoenessa sa umiestnilo na senzačnom druhom mieste pred Bayernom Mníchov a v budúcej sezóne sa tak predstaví v Lige majstrov.



"Teším sa na novú výzvu v Stuttgarte a šancu hrať na najvyššej úrovni v Európe, v Lige majstrov. Je to niečo, v čo som vždy dúfal a som rád, že tento sen sa mi splní v klube s bohatou históriou," uviedol Chabot pre klubový web. Z príchodu stopéra sa tešil aj športový riaditeľ Stuttgartu Fabian Wohlgemuth. "Je pripravený hrať kľúčovú úlohu v našej obrannej línii. Už ukázal, aký dobrý je proti hráčom ako Serhou Guirassy. Skúsenosti, myslenie a kvalita, ktoré prináša, znamenajú, že už teraz sme lepšie vybavení na to, aby sme boli v budúcej sezóne konkurenciou na troch frontoch," citovala Wohlgemutha agentúra DPA.