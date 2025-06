Stuttgart je ochotný predať Woltemadeho do Bayernu za 100 miliónov eur

Stuttgart 28. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart je ochotný predať svojho útočníka Nicka Woltemadeho za 100 miliónov eur. Informáciu o tom priniesol športový magazín Kicker, podľa ktorého sú ochotní predstavitelia klubu dospieť k dohode za rokovacím stolom s vedením Bayernu Mníchov iba za túto sumu.



Stuttgart v uplynulých dňoch vyhlásil, že nemá v úmysle predať 23-ročného zakončovateľa a počíta s ním do ďalšej sezóny. Woltemade žiari na prebiehajúcom európskom šampionáte do 21 rokov na Slovensku, jeho výkony pritiahli najmä záujem nemeckého giganta z Bavorska. Rokovania medzi klubmi by mali začať v priebehu budúceho týždňa, Mníchovčania však chcú skompletizovať prestup za približne 50 miliónov eur. Woltemade mal nedávno odmietnuť podpísať so „švábmi“ novú zmluvu, ktorá je platná do roku 2028. Pripomenula agentúra DPA.