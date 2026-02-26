< sekcia Šport
Stuttgart postúpil do osemfinále EL i po domácej prehre s Celticom 0:1
Škótskemu šampiónovi dal nádej skorý zásah Lukea McCowana, ktorý prišiel po necelých 30 sekundách.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. februára (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart postúpili do osemfinále Európskej ligy. Vo štvrtkovom odvetnom dueli play off im na to stačila domáca prehra so Celticom Glasgow 0:1, keďže minulý týždeň triumfovali v Celtic Parku 4:1.
Celtic tak prišiel do Nemecka s trojgólovým mankom. Škótskemu šampiónovi dal nádej skorý zásah Lukea McCowana, ktorý prišiel po necelých 30 sekundách hry. Domáci však viac neinkasovali a hoci im pre ofsajd neuznali gól Deniza Undava zo 76. minúty, s celkovým skóre 4:2 si bez problémov zaistili postup medzi najlepšiu šestnástku.
Z postupu sa tešili aj hráči Ferencvárosu Budapešť, ktorí v prvom stretnutí prehrali na pôde Ludogorca Razgrad 1:2, ale doma sa tešili z triumfu 2:0. V prvom polčase o tom rozhodli Gabi Kanichowsky a Kristoffer Zachariassen.
Žreb vyraďovacej fázy sa uskutoční v piatok vo švajčiarskom Nyone od 13.00 SEČ.
Celtic tak prišiel do Nemecka s trojgólovým mankom. Škótskemu šampiónovi dal nádej skorý zásah Lukea McCowana, ktorý prišiel po necelých 30 sekundách hry. Domáci však viac neinkasovali a hoci im pre ofsajd neuznali gól Deniza Undava zo 76. minúty, s celkovým skóre 4:2 si bez problémov zaistili postup medzi najlepšiu šestnástku.
Z postupu sa tešili aj hráči Ferencvárosu Budapešť, ktorí v prvom stretnutí prehrali na pôde Ludogorca Razgrad 1:2, ale doma sa tešili z triumfu 2:0. V prvom polčase o tom rozhodli Gabi Kanichowsky a Kristoffer Zachariassen.
Žreb vyraďovacej fázy sa uskutoční v piatok vo švajčiarskom Nyone od 13.00 SEČ.
Európska liga - odvety play off o postup do osemfinále:
VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0:1 (0:1)
Gól: 1. McCowan
/prvý zápas: 4:1, postúpil Stuttgart/
Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad 2:0 (2:0)
Góly: 14. Kanichowsky, 30. Zachariassen
/prvý zápas: 1:2, postúpil Ferencváros/
VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0:1 (0:1)
Gól: 1. McCowan
/prvý zápas: 4:1, postúpil Stuttgart/
Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad 2:0 (2:0)
Góly: 14. Kanichowsky, 30. Zachariassen
/prvý zápas: 1:2, postúpil Ferencváros/