Stuttgart postúpil do osemfinále EL i po domácej prehre s Celticom 0:1

Na snímke futbalista Ferencvárosu Budapešť Mariano Gomez (vľavo) a hráč Ludogorcu Ivajlo Čočev bojujú o loptu v odvetnom zápase play off o osemfinále Európskej ligy Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad v Budapešti vo štvrtok 26. februára 2026. Foto: TASR/AP

Škótskemu šampiónovi dal nádej skorý zásah Lukea McCowana, ktorý prišiel po necelých 30 sekundách.

Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart postúpili do osemfinále Európskej ligy. Vo štvrtkovom odvetnom dueli play off im na to stačila domáca prehra so Celticom Glasgow 0:1, keďže minulý týždeň triumfovali v Celtic Parku 4:1.

Celtic tak prišiel do Nemecka s trojgólovým mankom. Škótskemu šampiónovi dal nádej skorý zásah Lukea McCowana, ktorý prišiel po necelých 30 sekundách hry. Domáci však viac neinkasovali a hoci im pre ofsajd neuznali gól Deniza Undava zo 76. minúty, s celkovým skóre 4:2 si bez problémov zaistili postup medzi najlepšiu šestnástku.

Z postupu sa tešili aj hráči Ferencvárosu Budapešť, ktorí v prvom stretnutí prehrali na pôde Ludogorca Razgrad 1:2, ale doma sa tešili z triumfu 2:0. V prvom polčase o tom rozhodli Gabi Kanichowsky a Kristoffer Zachariassen.

Žreb vyraďovacej fázy sa uskutoční v piatok vo švajčiarskom Nyone od 13.00 SEČ.



Európska liga - odvety play off o postup do osemfinále:

VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0:1 (0:1)

Gól: 1. McCowan

/prvý zápas: 4:1, postúpil Stuttgart/



Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad 2:0 (2:0)

Góly: 14. Kanichowsky, 30. Zachariassen

/prvý zápas: 1:2, postúpil Ferencváros/
