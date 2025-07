Stuttgart požaduje za Woltemadeho minimálne 65 miliónov eur

Stuttgart 15. júla (TASR) - Nemecky futbalový klub VfB Stuttgart požaduje za prestup 23-ročného útočníka Nicka Woltemadeho do iného klubu minimálne 65 miliónov eur.



Záujem o služby najlepšieho strelca nedávnych majstrovstiev Európy do 21 rokov na Slovensku má už dlhšiu dobu úradujúci šampión Nemecka Bayern Mníchov. Stuttgart už viackrát odmietol jeho ponuku, posledná bola podľa nemeckých médií v hodnote 45 miliónov eur.



Trhová hodnota 23-ročného hráča, ktorý má zmluvu do roku 2028, je podľa portálu transfermarkt 30 miliónov eur. Woltemade pomohol v uplynulej sezóne získať svojmu tímu Nemecký pohár a s piatimi gólmi bol najlepším strelcom súťaže. „Bavori“ sa snažia posilniť útočné rady po viacerých letných odchodov a dlhodobom zranení Jamala Musialu. Informovala agentúra DPA.