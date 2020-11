Stuttgart predĺžil zmluvu s Gonzalezom do roku 2024

Stuttgart 25. novembra (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart predĺžil zmluvu s argentínskym útočníkom Nicolasom Gonzalezom do roku 2024.



Dvadsaťdvaročný futbalista pôvodne chcel podľa agentúry DPA po sezóne z klubu odísť. Do Stuttgartu prišiel v roku 2018 a veľkou mierou sa zaslúžil o návrat klubu do najvyššej súťaže. V prebiehajúcej sezóne bundesligy strelil tri góly.