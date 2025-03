Stuttgart predĺžil zmluvu s trénerom Hoenessom do roku 2028

Berlín 22. marca (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu VfB Stuttgart sa dohodlo s trénerom Sebastianom Hoenessom na predĺžení kontraktu o ďalší rok. V prípade naplnenia celej dĺžky zmluvy zostane šéfom lavičky až do roku 2028.



Štyridsaťdvaročný Hoeness prebral taktovku v Stuttgarte v apríli 2023, v predchádzajúcom ročníku doviedol tím k druhému miestu v Bundeslige a k miestenke v Lige majstrov. V ligovej fáze LM si s VfB zmerali sily aj hráči Slovana Bratislava, so Stuttgartom prehrali 1:3. O služby Hoenessa sa zaujímajú viaceré kluby, nový kontrakt nezahŕňa klauzulu o uvoľnení.



"Od prvého dňa sme pracovali v perfektnej harmónii. Sebastian nás doviedol z hrozby zostupu do Ligy majstrov. Mnohí hráči sa pod ním individuálne zlepšili a priniesol jasný herný štýl. Vždy sme vedeli, že s ním chceme dlhodobo pracovať. Sebastian dokonale zapadá do našich cieľov," citovala agentúra DPA zo stanoviska klubového šéfa Alexandra Wehrleho. Stuttgart je aktuálne v tabuľke Bundesligy na desiatom mieste a bojuje o účasť v európskych pohárových súťažiach.