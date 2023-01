Stuttgart sa v boji o záchranu posilňuje, prichádzajú Haraguči a Dias

Stuttgart 30. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart sa v snahe vyhnúť sa záchranárskym prácam v Bundeslige posilňuje. Do tímu prichádzajú japonský ofenzívny stredopoliar Genki Haraguči a portugalský krídelník Gil Dias.



Tridsaťjedenročný Japonec zamieril do Stuttgartu z Unionu Berlín, podpísal zmluvu na jeden a pol roka. Haraguči sa nezmestil do kádra pre MS v Katare, za Union nastúpil od roku 2021 v 19 dueloch. Dvadsaťšesťročný Dias nastúpil v prebiehajúcom ročníku iba v dvoch pohárových stretnutiach za Benficu Lisabon. Stuttgartu patrí aktuálne 15. priečka v najvyššej nemeckej súťaži, prvá nad čiarou zostupu. Informovala o tom agentúra AP.