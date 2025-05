Stuttgart vyhral Nemecký pohár, získal prvú trofej po 18 rokoch

futbal - finále Nemeckého pohára



Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 2:4 (0:3)



Góly: 82. Kania, 85. Vagnoman (vlastný) - 22. a 66. Millot, 15. Woltemade, 28. Undav

Berlín 24. mája (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart získali v sobotu Nemecký pohár. Vo finále na olympijskom štadióne v Berlíne zdolali 4:2 Bielefeld, ktorý v uplynulej sezóne postúpil do druhej ligy. Pre Stuttgart je to prvá trofej od nemeckého titulu v sezóne 2006/07 a v tej nadchádzajúcej si zahrá v ligovej fáze Európskej ligy.Stuttgart viedol už po polhodine stretnutia o tri góly, víťazný prišiel v 15. minúte od Nicka Woltemadeho. Do úniku ho poslal Angelo Stiller a útočník v súboji s brankárom Jonasom Kerskenom nezaváhal. Ďalšie dva góly pridal Enzo Millot, ktorý v 66. minúte spečatil triumf účastníka tejto sezóny Ligy majstrov. V závere ešte Bielefeld zdramatizoval duel dvoma gólmi, favorit si však ustrážil tirumf. V Bundeslige skončil Stuttgart na deviatom mieste a pohár bol preň poslednou možnosťou na vstup do nadchádzajúceho ročníka európskych súťaží.