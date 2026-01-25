< sekcia Šport
Stuttgart zdolal Borussiu Mönchengladbach 3:0
V neúplnej tabuľke je Stuttgart na 4. mieste. Piate Lipsko, ktoré stráca bod, má k dobru utorkový duel proti St. Pauli.
Autor TASR
Berlín 25. januára (TASR) - Futbalisti Stuttgartu zdolali v stretnutí 19. kola nemeckej Bundesligy Borussiu Mönchengladbach 3:0. Domáci mohli ísť do vedenia v 13. minúte, no Haris Tabakovič nepremenil svoj pokutový kop. Hostia následne otvorili skóre zásluhou Jamieho Lewelinga a po prestávke pridali ešte dva góly. V neúplnej tabuľke je Stuttgart na 4. mieste. Piate Lipsko, ktoré stráca bod, má k dobru utorkový duel proti St. Pauli.
Bundesliga - 19. kolo:
Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)
Góly: 30. Leweling, 67. Scally (vlastný), 74. Undav
