Stuttgart zdolal Borussiu Mönchengladbach 3:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V neúplnej tabuľke je Stuttgart na 4. mieste. Piate Lipsko, ktoré stráca bod, má k dobru utorkový duel proti St. Pauli.

Autor TASR
Berlín 25. januára (TASR) - Futbalisti Stuttgartu zdolali v stretnutí 19. kola nemeckej Bundesligy Borussiu Mönchengladbach 3:0. Domáci mohli ísť do vedenia v 13. minúte, no Haris Tabakovič nepremenil svoj pokutový kop. Hostia následne otvorili skóre zásluhou Jamieho Lewelinga a po prestávke pridali ešte dva góly. V neúplnej tabuľke je Stuttgart na 4. mieste. Piate Lipsko, ktoré stráca bod, má k dobru utorkový duel proti St. Pauli.



Bundesliga - 19. kolo:

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)

Góly: 30. Leweling, 67. Scally (vlastný), 74. Undav
.

