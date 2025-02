Stuttgart získal obrancu Jaqueza zo švajčiarskeho Luzernu

Stuttgart 3. februára (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart získal obrancu Lucu Jaqueza zo švajčiarskeho FC Luzern. Prestupová čiastka dosiahla podľa nemeckých médií sumu 6,5 milióna eur. S bundesligistom podpísal kontrakt do leta 2029.



Dvadsaťjedenročný Jaquez debutoval v prvom tíme Luzernu v roku 2022 a v tamojšej najvyššej súťaži odohral 60 stretnutí. Švajčiarsko reprezentuje v kategórii do 21 rokov. "Jeho angažovaním sme získali ďalšie možnosti do stredu našej obrany. Napriek svojmu mladému veku už odohral Luca pôsobivý počet zápasov medzi mužmi. Sme presvedčení, že nám bude vedieť pomôcť okamžite," uviedol člen vedenia Stuttgartu Fabian Wohlgemuth.



Stuttgart získal aj 18-ročného zadáka Finna Jeltscha z druholigového Norimbergu. Za člena zlatého tímu z MS do 17 rokov zaplatil údajne takmer 10 miliónov eur. Informovala agentúra DPA.