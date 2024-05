Stuttgart zvíťazil nad Bayernom Mníchov 3:1 v 32. kole Bundesligy

Bundesliga - 32.kolo:

Borussia Dortmund – FC Augsburg 5:1 (4:1)

Góly: 4. a 29. Moukoko, 20. Malen, 34. Reus, 64. Nmecha – 32. Vargas



VfL Wolfsburg – SV Darmstadt 98 3:0 (2:0)

Góly: 8. Wimmer, 11. Wind, 90.+3, Černý



Werder Brémy – Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1)

Góly: 45. a 65. Woltemade – 8. Hack, 90+1. Neuhaus (z 11m)



VfB Stuttgart – Bayern Mníchov 3:1 (1:1)

Góly: 29. Stergiou, 83. Jeong Woo-yeong, 90.+3, Silas – 37. Kane (z 11 m)



Stuttgart 4. mája (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart zvíťazili v sobotnom šlágri 32. kola nemeckej Bundesligy nad Bayernom Mníchov 3:1. V tabuľke im so 67 bodmi na konte patrí tretie miesto, dve kolá pred koncom súťaže strácajú na druhých Bavorov už iba dva body.Domáci otvorili skóre zápasu v 29. minúte prvého polčasu. Leonidas Stergiou spracoval prihrávku od Deniza Undava, dobre sa zorientoval v šestnástke a strelou do pravej časti prekonal Manuela Neuera. V 37. minúte sa hosťom podarilo vyrovnať, keď anglický kanonier Harry Kane premenil penaltu po faule Waldemara Antona a na konte má už 36 ligových gólov v sezóne. Po zmene strán sa presadil už len Stuttgart. V 83. minúte poslal domácich do vedenia Woo-Yeong Jeong a v nadstavenom čase triumf spečatil strelou z hranice pokutového územia Silas.Borussia Dortmund triumfovala nad FC Augsburg 5:1, hoci šetrila viacero hráčov pred odvetou semifinále Ligy majstrov. Augsburg zaznamenal tretiu prehru v rade. Werder remizoval s Borussiou Mönchengladbach 2:2. VfL Wolfsburg zdolal pred domácimi priaznivcami SV Darmstadt 98 3:0. Hostia majú už istý zostup do druhej ligy.