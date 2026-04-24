Stuttgart zvíťazil nad Freiburgom a je vo finále Nemeckého pohára

.
Hráč Freiburgu Maximilian Eggestein sa teší z gólu v semifinále Nemeckého pohára VfB Stuttgart - SC Freiburg v Stuttgarte 23. apríla 2026. Foto: TASR/DPA

Autor TASR
Stuttgart 24. apríla (TASR) - Súperom futbalistov Bayernu Mníchov vo finále Nemeckého pohára bude VfB Stuttgart. Obhajca trofeje zdolal vo štvrtok v druhom semifinálovom súboji SC Freiburg 2:1 po predĺžení.

Víťazný gól vsietil v 119. minúte portugalský útočník Tiago Tomas, ktorý prišiel na ihrisko v úvode predĺženia. VfB bude 23. mája vo finále v Berlíne útočiť na zisk svojho piateho DFB Pokalu.



semifinále Nemeckého pohára:

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:1 pp (1:1, 0:1)

Góly: 70. Undav, 119. Tomas - 28. Eggestein
.

