Stuttgart zvíťazil nad Freiburgom a je vo finále Nemeckého pohára
Súperom futbalistov Bayernu Mníchov vo finále Nemeckého pohára bude VfB Stuttgart.
Autor TASR
Stuttgart 24. apríla (TASR) - Súperom futbalistov Bayernu Mníchov vo finále Nemeckého pohára bude VfB Stuttgart. Obhajca trofeje zdolal vo štvrtok v druhom semifinálovom súboji SC Freiburg 2:1 po predĺžení.
Víťazný gól vsietil v 119. minúte portugalský útočník Tiago Tomas, ktorý prišiel na ihrisko v úvode predĺženia. VfB bude 23. mája vo finále v Berlíne útočiť na zisk svojho piateho DFB Pokalu.
semifinále Nemeckého pohára:
VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:1 pp (1:1, 0:1)
Góly: 70. Undav, 119. Tomas - 28. Eggestein
