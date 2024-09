Štvorbodový Kotvan pomohol Popradu: Mám kvalitných spoluhráčov

Poprad 25. septembra (TASR) - Hokejistom Popradu vychádza nad očakávania úvod novej sezóny Tipos extraligy a po treťom kole sú jediným tímom bez prehry a straty bodu. "Kamzíci" triumfovali v utorkovom domácom šlágri nad úradujúcim majstrom z Nitry 6:4 a sú priebežne na čele tabuľky. Výrazný podiel na víťazstve mal obranca Oldrich Kotvan, ktorý zaznamenal gól a tri asistencie.



Tridsaťštyriročný skúsený bek v 38. minúte využil presilovú hru 5 na 3 a bod si zapísal aj pri góloch Adama Cracknella, Andrewa Calofa a Alexa Šoteka. "Ani som si to nejak neuvedomil. Iba som posunul puk, mám tam kvalitných spoluhráčov a oni si už poradia. Bodovo to bol dobrý zápas z môjho pohľadu, ale tá Nitra je skvelý super. Urobili minimálne zmeny v tíme, ktorý je ofenzívne ladený a má výborných korčuliarov, čo bolo vidieť aj na góloch. Pripravovali sme sa naňho naším systémom a myslím si, že to fungovalo. Prehrávali sme ich hrou, ktorá nám sedí," uviedol Kotvan. Obranca, ktorý plní aj pozíciu asistenta kapitána, odohral v prvom kole proti Zvolenu len jednu tretinu, pretože sa ponáhľal za manželkou. "Bolo to dosť šialené, lebo sme rodili v Čechách. Cesta mi trvala nejaké tri hodinky do Zlína, nie je to až tak ďaleko. Bol to taký ľahký stres, bolo to vlastne naše prvorodené. Už je však všetko v poriadku, manželka a dieťatko sú zdraví a zo mňa všetko opadlo."



Popradčanom pomohli k triumfu štyri využité presilovky. Po treťom kole majú 38,1-percentnú úspešnosť, čo ich radí v tejto štatistike na prvé miesto. "Vďaka ním sme sa dostali do vedenia a určite nám to pomohlo na psychike," zdôraznil Kotvan. Práve nedisciplinovanosť označil za rozhodujúcu aj útočník hostí Samuel Buček. "Liga je veľmi vyrovnaná, majú tam zopár šikovných hráčov aj oni, aj my. Chceli sme hrať niečo od začiatku. Zopár striedaní sme mali dobrých, ale nehrali sme to, čo sme si prízvukovali. Urobili sme fauly a súper využil presilovky. Myslím si však, že v hre 5 na 5 sme dodržiavali a hrali náš systém. Boli sme viac menej lepším mužstvom, ale súper využil presilové hry a zaslúžene zvíťazil."



Duel bol reprízou štvrťfinálovej série z minulej sezóny. Poprad sa ako víťaz základnej časti stretol s Nitrou a prehral 2:4 na zápasy. "Ja som žiadne následky nepociťoval. Veľmi som vtedy ani nehral, keďže som mal zlomené rebrá. Náš káder sa obmenil natoľko, že nikto to podľa mňa nemal v hlave," povedal Kotvan. "My sme sa snažili nejakú takú emóciu tam vniesť. Predsa sú to spomienky a veci, ktoré dokážu nabudiť pred zápasom. Bol to dobrý duel, ale rozhodli špeciálne tímy," zdôraznil Buček, ktorý v 49. minúte znížil na 4:5 a pripísal si prvý gól v sezóne: "Samozrejme, potešil ma. Ale herne tam ešte máme čo vylepšovať, chýba nám tam občas taká medzihra. Myslím si však, že sme hrali dobre. V hre 5 na 5 bolo vidieť, že to funguje. Musíme byť všetci na jednej lodi a vedieť, čo máme robiť. Ak to budeme plniť, môžeme byť úspešní. V tomto stretnutí sme miestami boli pasažieri a aj preto sme nezvíťazili," dodal Buček. Nitra v piatok privíta Zvolen, ktorý v utorok zdolal Liptovský Mikuláš 7:2.



Popradčanov čaká derby na ľade Spišskej Novej Vsi. "Podľa mňa sa nedá vybrať ľahký súper. V Liptovskom Mikuláši to bol neskutočne ťažký a urputný zápas. Každý duel je iný a opäť sa kvalitne pripravíme," skonštatoval Kotvan.