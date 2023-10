Štvorbodový Malkin režíroval triumf Pittsburghu na ľade Washingtonu

NHL - výsledky:



Washington - Pittsburgh 0:4, New Jersey - Arizona 3:4 pp a sn





New York 14. októbra (TASR) - Hokejistom Washingtonu nevyšiel vstup do nového ročníka zámorskej NHL. V zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali na svojom ľade s Pittsburghom 0:4. Gólom a tromi asistenciami sa v drese hostí blysol Jevgenij Malkin, jeho spoluhráč Sidney Crosby skóroval dvakrát.Neúspešnú súťažnú premiéru na striedačke Washingtonu má za sebou tréner Spencer Carbery. "uviedol kouč domácich pre zámorské médiá. Capitals prvýkrát v klubovej histórii vyšli v prvom dueli sezóny strelecky naprázdno, brankár "Tristan Jarry vychytal vďaka 19 zásahom čisté konto. Fehérváry odohral za domácich 18:29 min, prepísal si dva hity a dve trestné minúty za hrubosť.Pittsburgh si napravil chuť po predchádzajúcej domácej prehre s Chicagom (2:4).povedal o Malkinovi tréner hostí Mike Sullivan. Jeho tím rozhodol tromi gólmi v druhej tretine, dva z nich dal Crosby v presilovke.Ani trojbodové zápisy Jespera Bratta (2+1) a Jacka Hughesa (0+3) nestačili hokejistom New Jersey k triumfu nad Arizonou. Hostia vyhrali 4:3 po nájazdoch, keď sa dvoma asistenciami pri svojom debute v NHL prezentoval Logan Cooley.