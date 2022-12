ŠTVORBODOVÝ MYKLUCHA: Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Košíc 5:3

TEL - 48. kole:



HC Košice - HK GROTTO Spišská Nová Ves 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)



Góly: 16. Linet (Southorn, Tybor), 21. Leskinen (Slovák, Paršin), 36. Southorn (Jääskeläinen, Pollock) - 6. Salituro (Kerbashian, Myklucha), 7. Ordzovenský (Vandas, Myklucha), 13. Vandas (Myklucha, Ulander), 33. Myklucha (Vandas, Kerbashian), 55. Giľák (Verbeek, Salituro), 59. Vartovník. Rozhodovali: Kalina, Štefik - Janiga, Hercog, vylúčení: 4:7 na 2 min., navyše Havrila (Koš.) a Česánek (Spiš.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3780 divákov. Zmeny: 13. Janus namiesto Riečického (Koš.)



Košice: Riečický (13. Janus) - Olsson, Šedivý, Southorn, Romančík, Novota, Ferenc, Bartoš - Pollock, Chovan, Jääskeläinen - Paršin, Slovák, Leskinen - Bartánus, Linet, Tybor - Rogoň, Havrila, Lamper - Jokeľ





Spišská Nová Ves: Melicherčík - Romaňák, Beaudry, Žiak, Ališauskas, Ordzovenský, Ulander, Česánek - Majdan, Nellis, Rapáč - Verbeek, Salituro, Giľák - Vandas, Myklucha, Kerbashian - Hamráček, Vartovník, Novák

Košice 28. decembra (TASR) - Hokejisti HK GROTTO Spišská Nová Ves zvíťazili v regionálnom 48. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 5:3. Bolo to ich prvé víťazstvo na košickom ľade od návratu do extraligy v roku 2021.Štyrmi kanadskými bodmi sa na triumfe hostí podieľal útočník Oleksij Myklucha (1+3). Spišiaci viedli po 13. minútach už 3:0 a brankára domácich Dominika Riečického nahradil Jaroslav Janus. Na 0:2 zvýšil obranca Spišiakov Peter Ordzovenský, pre ktorého to bol prvý gól po 100 extraligových zápasoch, resp. po 1079 dňoch. Košičania sa gólmi Jakuba Lineta a Villeho Leskinena (2:3) vrátili do zápasu, no presný zásah Mykluchu v 33. minúte znovu znamenal dvojgólový náskok Spišiakov. Jordon Southorn síce v presilovke v 36. minúte znížil, no domáci už vyrovnať nedokázali. Giľák a Vartovník v závere zápasu spečatili víťazstvo hostí.