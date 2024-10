Štvornásobná hráčka roku Wrzesiňská ukončila reprezentačnú kariéru

Gdyňa 5. októbra (TASR) – Slovenská basketbalistka Barbora Wrzesiňská sa rozhodla vo veku 29 rokov ukončiť reprezentačnú kariéru. Jedna z najúspešnejších hráčok posledných rokov tak už nebude k dispozícii reprezentácii Slovenska v novembrových kvalifikačných stretnutiach o postup na majstrovstvá Európy 2025.



Za slobodna Bálintová reprezentovala Slovensko vo všetkých kategóriách, premiérovo sa na veľkom podujatí predstavila v roku 2009, keď sa zúčastnila na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy do 16 rokov a s družstvom vybojovala bronz. O rok neskôr sa jej podarilo s týmto výberom vybojovať postup medzi európsku špičku. Odvtedy pridala účasť na troch majstrovstvách Európy (2015, 2017, 2023), vo všetkých prípadoch patrila ku kľúčovým hráčkam slovenského tímu.



Počas reprezentačnej etapy sa štyrikrát stala víťazkou ankety Basketbalistka roka (2018 – 2021). "Kde bolo, tam bolo,... jeden príbeh sa končí. Chcela by som sa poďakovať všetkým spoluhráčkam, trénerom, fyzioterapeutom, lekárom, masérom, manažérom a fanúšikom, ktorých som stretla počas mojej 16-ročnej reprezentačnej kariéry. Predstavila som sa na troch seniorských majstrovstvách Európy, reprezentovala som Slovensko na ôsmich mládežníckych majstrovstvách Európy, v šiestich kvalifikačných cykloch, z ktorých štyri boli úspešné pre Slovensko a verím, že aktuálny bude tiež úspešný. Bolo mi cťou obliekať slovenský dres a viesť reprezentáciu ako kapitánka. Chcela by som sa poďakovať svojim úžasným rodičom Darinke a Igimu, sestre Katke za absolútnu podporu počas celých tých rokov. Obrovská vďaka posledné roky patrí aj môjmu manželovi Norbimu. Bez vás by to nešlo. Nastal však čas ukončiť tento krásny príbeh. Prosím o rešpektovanie môjho rozhodnutia," uviedla Wrzesiňská na svojom instagramovom konte.



Odchovankyňa košického basketbalu je aktuálne súčasťou poľskej Arky Gdyňa, za ktorú hrá s dvojročnou zastávkou v Prahe (2021 - 2023), od roku 2018.