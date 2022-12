Štvornásobný šampión Curry nepotrebuje operáciu ľavého ramena

New York 17. decembra (TASR) - Americký basketbalista Stephen Curry z Golden State Warriors nepotrebuje operáciu čiastočne vykĺbeného ľavého ramena. Tridsaťštyriročný štvornásobný šampión NBA však nevie, kedy sa vráti späť do hry.



Curry utrpel zranenie v stredajšom zápase proti Indiane Pacers (119:125). Magnetická rezonancia však ukázala rozsah poškodenia a potvrdila, že nebude potrebovať operačný zákrok. "Z toho, čo viem o zraneniach ramena a podobných situáciách, je vyhnúť sa operácii skvelá správa. Pokúsim sa prísť na to, ako sa rýchlo zbaviť bolesti a získať späť silu," povedal Curry podľa agentúry AFP.



Dvojnásobný najužitočnejší hráč NBA priznal, že v prípade negatívnej správy by vynechal minimálne zvyšok sezóny.