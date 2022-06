Štvornásobný víťaz Froome netají odhodlanie: Dám do toho všetko

Paríž 22. júna (TASR) - Britský cyklista Chris Froome bude na tohtoročných pretekoch Tour de France (1.- 24. júla) štartovať vo farbách tímu Israel Premier-Tech. Štvornásobný víťaz TdF sa po zranení z júna 2019 nedostal do ideálnej formy a zaznamenal iba nevýrazné umiestnenia. Vlani obsadil na najslávnejších etapových pretekoch na svete konečné 133. miesto, dva roky predtým na nich neštartoval.



Pre 37-ročného Frooma to bude desiaty štart na TdF, prvý zaznamenal v roku 2008. "Je úžasné začať svoju desiatu Tour de France s Israel-Premier Tech. Tento rok som pracoval mimoriadne tvrdo a teším sa, že do toho dám všetko. V zostave máme skvelú skupinu jazdcov a už sa nevieme dočkať, kedy sa začne "bitka" v Kodani," povedal Froome podľa AFP. V tíme Israel Premier-Tech nebudú chýbať ani ďalší skúsení cyklisti ako Kanaďan Michael Woods či Dán Jakob Fuglsang.