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Štvornásobný víťaz Tour de France Froome potvrdil koniec kariéry
Froome triumfoval na najprestížnejšom cyklistickom etapáku v rokoch 2013, 2015, 2016 a 2017. Celkovo uspel aj na Giro d'Italia v roku 2018 a na Vuelte v rokoch 2011 a 2017.
Autor TASR
Londýn 3. júla (TASR) - Britský cyklista Chris Froome oficiálne ukončil kariéru. Štvornásobný víťaz Tour de France sa na cestách neobjavil od augusta 2025, kedy sa zranil na tréningu.
Štyridsaťjedenročný Froome potvrdil koniec kariéry v rozhovore pre belgického vysielateľa Sporza. „Minulé leto som spadol. To rozhodne nebol spôsob, akým som sa chcel s kariérou rozlúčiť, ale keď sa to stalo, hneď som vedel, že je koniec,“ priznal Brit.
Froome triumfoval na najprestížnejšom cyklistickom etapáku v rokoch 2013, 2015, 2016 a 2017. Celkovo uspel aj na Giro d'Italia v roku 2018 a na Vuelte v rokoch 2011 a 2017. Všetky úspechy si pripísal v drese tímu Sky. V počte prvenstiev na Grand Tour sa delí o 4. priečku s Miguelom Indurainom, Albertom Contadorom a Faustom Coppim. Viac ich majú na konte Jacques Anquetil, Eddy Merckx a Bernard Hinault. V kariére zaznamenal 46 víťazstiev, to posledné na Gire v roku 2018. Informovala DPA.
Štyridsaťjedenročný Froome potvrdil koniec kariéry v rozhovore pre belgického vysielateľa Sporza. „Minulé leto som spadol. To rozhodne nebol spôsob, akým som sa chcel s kariérou rozlúčiť, ale keď sa to stalo, hneď som vedel, že je koniec,“ priznal Brit.
Froome triumfoval na najprestížnejšom cyklistickom etapáku v rokoch 2013, 2015, 2016 a 2017. Celkovo uspel aj na Giro d'Italia v roku 2018 a na Vuelte v rokoch 2011 a 2017. Všetky úspechy si pripísal v drese tímu Sky. V počte prvenstiev na Grand Tour sa delí o 4. priečku s Miguelom Indurainom, Albertom Contadorom a Faustom Coppim. Viac ich majú na konte Jacques Anquetil, Eddy Merckx a Bernard Hinault. V kariére zaznamenal 46 víťazstiev, to posledné na Gire v roku 2018. Informovala DPA.