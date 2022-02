Štvorročný interval MS chce zachovať 75% hráčov

Bratislava 17. februára (TASR) - Konanie majstrovstiev sveta raz za štyri roky si praje zachovať 75% hráčov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zorganizovala Medzinárodná hráčska asociácia (FIFPRO) v spolupráci s národnými asociáciami, vrátane slovenskej Únie futbalových profesionálov (ÚFP).



Do prieskumu sa zapojilo viac ako 1000 hráčov zo 70 krajín a všetkých šiestich kontinentálnych konfederácií. Prieskum sa vykonal v novembri 2021 v reakcii na návrh FIFA usporiadať majstrovstvá sveta každé dva roky. "Prieskum medzi hráčmi nám ukázal, že väčšina futbalistov po celom svete jednoznačne uprednostňuje hrať majstrovstvá sveta každé štyri roky. Výsledky zároveň dokazujú dôležitosť domácich ligových súťaží. Tieto ligy sú základom našej hry a musíme urobiť viac, aby sme ich posilnili. Je to nielen v záujme hráčov, ale aj v záujme celkovej stability profesionálneho futbalu. Ďalším kľúčovým zistením je fakt, že iba 21 percent hráčov verí, že ich hlas je rešpektovaný a že ich záujmy sa primerane zohľadňujú. Tento prieskum preto zdôrazňuje potrebu kolektívneho vyjednávania v našom odvetví, predovšetkým na medzinárodnej úrovni," uviedol generálny sekretár FIFPRO Jonas Baer-Hoffmann, ktorého slová zverejnila na oficiálnej stránke aj slovenská ÚFP.