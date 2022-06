Štvrtá edícia Dakaru v S. Arábii potrvá od 31. decembra do 15. januára

Paríž 6. júna (TASR) - Motoristická Rely Dakar sa aj štvrtýkrát za sebou uskutoční v Saudskej Arábii. Vytrvalostné terénne podujatie bude mať štrnásť etáp a potrvá od 31. decembra 2022 do 15. januára 2023.



Itinerár odštartuje na brehu Červeného mora, zamieri do hornatých regiónov na severozápade krajiny a napokon zavedie účastníkov do dún púšte Ar-Rub' al-Chálí v juhovýchodnom cípe Saudskej Arábie. Cieľ bude v meste Dammám na pobreží Perzského zálivu. Informovala o tom oficiálna stránka Dakaru.