Štvrté kolo Slovnaft Cupu neprinieslo prekvapenie na úkor favoritov

MFK Bytča - FC Spartak Trnava 1:4 (1:2)



Góly: 43. Pavlík – 4. Ďuriš, 37. Pich, 75. Trello, 77. Corryn







RSC Hamsik Academy Banská Bystrica - KFC Komárno 0:4 (0:2)



Góly: 23. Tóth, 30. Šmehyl, 49. Sliacky, 90. Kmeťo







MŠK Púchov - FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:1)



Góly: 16. Galčík, 76. Juritka







FC Petržalka - FC Košice 0:3 (0:0)



Góly: 55. Faško, 80. Gorosito, 90.+2 Gallovič







TJ Partizán Osrblie - MŠK Žilina 0:8 (0:6)



Góly: 8.,33., 79. Alijagič, 4., 43. Iľko, 14. Bile, 39. Gidi, 83. Ďuriš







OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - AS Trenčín 1:2 (0:1)



Góly: 72. Tatra - 45. Emeka, 81. Ibrahim







TJ Baník Kalinovo - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (1:1)



Góly: 45. Abubu - 40. Rymarenko, 77. Hanes







FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (0:1)



Góly: 47. Leščynskij - 15. Ramos, 69. Marič-Bjekič (vl.)



Bratislava 16. októbra (TASR) - Stredajšie súboje 4. kola futbalového Slovnaft Cupu nepriniesli žiadne prekvapenie na úkor favoritov. Hladký postup do ďalšej fázy zaznamenal priebežný líder Niké ligy MŠK Žilina. "Šošoni" deklasovali TJ Partizán Osrblie 8:0, na čom mal najväčšiu zásluhu český útočník Denis Alijagič, ktorý sa blysol hetrikom.Bez výraznejších problémov postúpil aj Spartak Trnava na ihrisku MFK Bytča (4:1). Naopak, hráči AS Trenčín strhli víťazstvo 2:1 na svoju stranu proti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom až v 81. minúte zásluhou Rahima Ibrahima. Blízko k prekvapeniu boli aj hráči TJ Baník Kalinovo, ktorí držali remízový stav s MFK Dukla Banská Bystrica, no výsledok 2:1 zabezpečil v 77. minúte Adam Hanes.