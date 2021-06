Štvrťfinále bez Švédska, ale v očakávaní pútavých bojov

štvrťfinále, štvrtok, 3. júna:



15.15 Švajčiarsko - Nemecko



predpokladané zostavy:



Švajčiarsko: Berra – Diaz, Geisser, Untersander, Moser, Loeffel, Siegenthaler, Alatalo – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl, Hischier, Kurashev – Meier, Vermin, Andrighetto – Scherwey, Herzog, Bertschy – Mottet

Nemecko: Niederberger – Holzer, J. Müller, Seider, M. Müller, Nowak, Wagner, Gawanke – Pföderl, Reichel, Noebels – Rieder, Krämmer, Kühnhackl – Plachta, Kahun, Eisenschmid – Kastner, Loibl, Peterka - Bergmann



19.15 Fínsko - Česko



predpokladané zostavy:



Fínsko: Olkinuora - Koivisto, Sund, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa, Nousiainen, Lindbohm - Anttila, Björninen, Mäenalanen - Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen - Pakarinen, Kontiola, Innala - Turunen, Ruohomaa, Sallinen

Česko: Hrubec – Hronek, D. Musil, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek – Zadina, Kovář, Kubalík – Vrána, Chytil, Sekáč – Lenc, Špaček, Stránský – Flek, Hanzl, Smejkal – Blümel



19.15 ROC (Rusko) - Kanada



predpokladané zostavy:



ROC: Samonov - Zadorov, Nesterov, Gavrikov, Provorov, Zub, Orlov, Ožiganov – Voronkov, Grigorenko, Slepyšev – Tolčinskij, Karnauchov, Barabanov – Morozov, Burdasov, Tarasenko – Timkin, Švec-Rogovoj, Galimov – Kamenev

Kanada: Kuemper - Walker, Ferraro, Stecher, Power, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider - Brown, Henrique, Mangiapane - Bunting, Vilardi, Comtois - Pirri, Paul, Hagel - Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti

Riga 2. júna (TASR) - Netradične bez Švédska, ale so zaujímavými štvrťfinálovými dvojicami odštartuje vo štvrtok vyraďovacia fáza hokejových MS v Rige. Isté je, že do semifinále sa prebojuje jeden z dvojice Švajčiarsko - Nemecko, majstri sveta Fíni narazia na rozbehnutých Čechov a ťahákom dňa bude duel tímu Ruského olympijského výboru s Kanadou. Do štvrťfinále sa po ôsmich rokoch prebojovali aj hráči Slovenska, ktorí narazia na víťaza B-skupiny USA.Hráči Švajčiarska budú v netradičnom štvrťfinálovom súboji s Nemeckom v pozícii favorita. Viaceré tímy priviedli na šampionát najmä mladíkov a menej skúsených hráčov, no Švajčiari i Nemci vsadili na mnohé osvedčené mená. V súčte odohraných zápasov na MS sú švajčiarski hráči najskúsenejší zo všetkých štvrťfinalistov (581), Nemci sú druhí (431). Švajčiari by si v Rige radi napravili chuť po trpkom štvrťfinálovom vypadnutí na MS v Košiciach. Na Slovensku prišli v pozícii obhajcov strieborných medailí a opäť mierili vysoko, no stopli ich hráči Kanady, ktorí vyrovnali štvrťfinálový duel sekundu pred koncom riadneho hracieho času na 2:2 a následne rozhodli v predĺžení. Do MS v Rige vstúpili víťazstvami nad Českom (5:2) a Dánskom (1:0), potom však striedali lepšie výkony so slabšími. Od Švédov dostali facku 0:7, no už na druhý deň sa rehabilitovali na Slovensku, ktoré zdolali 8:1. Následne podľahli tímu Ruského olympijského výboru 1:4, no na Bielorusoch si zgustli 6:0. Na záver skupiny si bez problémov poradili s Veľkou Britániou (6:3). S viacerými kreatívnymi hráčmi sú ich veľkou zbraňou presilovky a s 35,71-percentnou úspešnosťou ich využitia boli po základných skupinách najlepší. Tímy sa v nedávnych rokoch stretávali najmä v prípravnom období. Od roku 2010 sa na MS stretli len trikrát: na MS 2010 vyhrali domáci Nemci 1:0, na šampionátoch v rokoch 2014 a 2015 zvíťazili Švajčiari 3:2, resp. 1:0. Nemci sa zatiaľ naposledy radovali postupu do semifinále v roku 2010. Odvtedy štyrikrát vypadli vo štvrťfinále, päťkrát sa doň ani nedostali. Nemci, rovnako ako Švajčiari, prehrali vo štvrťfinále na predošlých MS 2019. V Bratislave podľahli Česku 1:5, keď nezvládli tretiu tretinu. Do šampionátu v Rige mali ideálny vstup, keď vyhrali tri zápasy po sebe, no po troch následných prehrách museli o postup bojovať v poslednom zápase. Domácich Lotyšov v ňom zdolali 2:1 a do vyraďovačky postúpili z 3. miesta v B-skupine.Majstri sveta Fíni prešli základnou skupinou bez väčších problémov. Ani oni sa síce nevyhli negatívnemu prekvapeniu na svoj účet, keď podľahli Kazachstanu po samostatných nájazdoch, no bola to ich jediná prehra v doterajšom priebehu MS. Zároveň sú jediný tím, ktorý bodoval v každom zápase. V doterajšom priebehu turnaja mali iba 10 presiloviek, z ktorých využili 3 a s 30-percentnou úspešnosťou sú na 4. mieste v tomto ukazovateli. Česi sú pre nich tradičný súper počas sezóny a na MS sa zatiaľ naposledy stretli pred 4 rokmi v Paríži, keď Česi otočili z 0:3 po 1. tretine na 4:3 po samostatných nájazdoch. Česi nemali ideálny vstup do MS v Rige. Po dvoch prehrách sa však naštartovali, vyhrali päť zápasov po sebe a do štvrťfinále vstúpia sebaisto. "Mali sme dosť zápasov na to, aby sme sa pripravili. Začali sme vyhrávať vtedy, keď sme to potrebovali. Od obratu proti Švédsku sme sa zlepšovali. Teraz je to iba na nás, koľko síl do toho dáme," povedal útočník Česka Filip Zadina.Štvrťfinále prinesie aj súboj veľkých rivalov - Kanady a tímu Ruského olympijského výboru. Kanaďania mali najhorší vstup do MS od roku 1920. Prehrali úvodné tri zápasy, po ktorých nemali na konte ani jeden bod. Následne trikrát zvíťazili, no po prehre s Fínskom 1:2 po samostatných nájazdoch museli dúfať, že sa v zápase Nemecko - Lotyšsko nezrodí remíza v riadnom hracom čase. To sa nestalo a Kanaďania nechýbajú medzi najlepšou osmičkou, hoci postúpili až zo 4. miesta v skupine. Tím Ruského olympijského výboru (ROC) bude favorit zápasu, no vzhľadom na rivalitu je možné všetko. Ruskí hráči sa v základnej skupine prezentovali presvedčivým herným prejavom a zo siedmich zápasov prehrali iba duel so Slovenskom (1:3). S 13,08-percentnou úspešnosťou streľby boli po základných skupinách najlepší zo všetkých tímov.