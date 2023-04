Štvrťfinále ME v stolnom tenise bude bez Slovákov

osemfinále - muži:



Milosz Redzimski (Poľ.) - Adam KLAJBER (SR) 4:3 (10, -13, -2, 8, -10, 7, 3)

Sarajevo 8. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Adam Klajber nepostúpil do štvrťfinále na ME do 21 rokov v Sarajeve. Poliakovi Miloszovi Redzimskému podľahol v sobotu 3:4 a ako posledný slovenský zástupca dosiahol najlepší výsledok v dvojhre. Do rovnakej fázy sa prebojoval aj vo štvorhre, kde spoločne s Nemkou Sophiou Kleeovou prehral s Chorvátmi 1:3.