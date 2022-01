Štvrtkový prípravný zápas Slovákov v Rakúsku zrušili

Viedeň 6. januára (TASR) - Štvrtkový prípravný zápas slovenských hádzanárskych reprezentantov v Rakúsku v Südstadte pri Viedni sa neuskutoční. Začiatkom týždňa sa v slovenskom tíme vyskytol pozitívny test na koronavírus. Národné hádzanárske zväzy oboch krajín sa rozhodli s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia hráčov zápas zrušiť.



Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského zväzu hádzanej. Sobotňajšia odveta v Bratislave so začiatkom o 17.00 h by sa mala odohrať v plánovanom termíne. V podobnej situácii sa v týchto dňoch ocitli aj viacerí ďalší účastníci ME 2022 na Slovensku a Maďarsku, keď z rovnakých dôvodov odriekli prípravné zápasy.