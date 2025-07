Štvrtú etapu Gira vyhrala Giganteová, Chladoňová na 26. mieste

výsledky 4. etapy Giro d´Italia (Castella Tesino - Pianezze, 142 km):



1. Sarah Giganteová (Austr./AG Insurance - Soudal Team) 3:56:22 h, 2. Elisa Longová Borghiniová (Tal./UAE Team ADQ), 3. Marlen Reusserová (Švajč./Movistar Team) obe +25 s,... 26. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR/Visma-Lease a Bike) +3:51, 97. Nora JENČUŠOVÁ (SR/BePink-Imatra) +19:19



celkové poradie po 4. etape:



1. Reusserová 9:38:06 h, 2. Longová Borghiniová +16, 3. Giganteová +34,... 21. CHLADOŇOVÁ +4:47, 119. JENČUŠOVÁ +34:41

Castella 9. júla (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z tímu Visma - Lease a bike obsadila 26. miesto v stredajšej 4. etape pretekov Giro d´Italia. Víťazkou 142 km dlhej trasy z Castella Tesino s cieľovým stúpaním do Pianezze sa stala Austrálčanka Sarah Giganteová (AG Insurance - Soudal Team).Druhá finišovala s 25-sekundovým odstupom Elisa Longová Borghiniová z Talianska (UAE Team ADQ) a na tretej priečke skončila v rovnakom čase Švajčiarka Marlen Reusserová (Movistar Team). Chladoňová stratila na Giganteovú 3:51 minúty. Druhá slovenská zástupkyňa Nora Jenčušová z tímu BePink-Imatra-Bongioanni obsadila 97. pozíciu s mankom 19:19 minúty na víťazku.Na čele celkového poradia prišlo k zmene. Anna Hendersonová z Veľkej Británie (Lidl-Trek) skončila v stredu až na 47. pozícii a stratila prvé miesto, na ktoré sa dostala Reusserová. Druhá Longová Borghiniová na ňu stráca 16 sekúnd, tretia Giganteová má manko 34 s. Chladoňová klesla o štyri priečky na 21. miesto so stratou 4:47 minúty, Jenčušová figuruje na 119. pozícii (+34:41 min).Vo štvrtok je na programe 120 km dlhá rovinatá etapa z Mirana do Monselice.