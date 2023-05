Štvrtú etapu Giro d'Italia vyhral cyklista Paret-Peintre

výsledky 4. etapy Giro d'Italia (Venosa - Lago Laceno, 175 km):

1. Aurelien Paret-Peintre (Fr./AG2R Citroën) 4:16:04 h,

2. Andreas Leknessund (Nór./DSM) +2 s,

3. Toms Skujiš (Lot./Trek-Segafredo),

4. Vincenzo Albanese (Tal./Eolo-Kometa) obaja +57,

5. Nicola Conci (Tal./Alpecin-Deceuninck) +1:02 min,

6. Amanuel Ghebreigzabhier (Erit./Trek-Segafredo) +1:07,

7. Koen Bouwman (Hol./Jumbo-Visma),

8. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +2:01,

9. Eddie Dunbar (Ír./Jayco AlUla),

10. Alexander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) všetci +2:01

Celkové poradie (po 4 z 21 etáp):

1. Leknessund 14:35:44 h,

2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +28 s,

3. Paret-Peintre +30,

4. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +1:00 min,

5. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) +1:12,

6. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers),

7. Vlasov obaja +1:26,

8. Skujiš +1:29,

9. Tao Geoghegan Hart (V. Brit./Ineos Grenadiers) +1:30,

10. Jay Vine (Aus./SAE Team Emirates) +1:36

Lago Laceno 9. mája (TASR) – Francúzsky cyklista Aurelien Paret-Peintre triumfoval v utorňajšej 4. etape pretekov Giro d'Italia, ktorá viedla z Venosy do Lago Laceno. Jazdec tímu AG2R Citroen vydržal v úniku ako jediný s Andreasom Leknessundom (DSM), ktorému už došli sily v úplnom závere. Nór sa však stal novým lídrom pretekov, ružový dres prebral od Belgičana Remca Evenepoela. Tretie miesto obsadil Lotyš Toms Skujiš z tímu Trek-Segafredo (+57 s).Štvrtá etapa s dĺžkou 175 kilometrov bola horská a tým pádom prvá kopcovitá na tomto ročníku Grand Tour. Tak ako tretiu ju poznačil dážď, no tentokrát bol úspešný únik. Ten vytvorila po 80 kilometrov pred druhým stúpaním sedmička pretekárov vrátane Pareta-Peintreho a Leknessunda. Prvú horskú prémiu získal ešte predtým Thibaut Pinot, ďalšiu Amanuel Ghebreigzabhier a záverečnú Leknessund.Únik navyšoval svoj náskok a tri kilometre pred cieľom, ktoré boli po rovine, v ňom zostala len spomínaná dvojica pretekárov. Leknessund myslel najmä na triumf a na francúzskeho súpera zaútočil ešte počas stúpania. Ten sa však dokázal vrátiť, zviezol sa za ním a 150 metrov pred cieľom vyrazil po svoj triumf. "Môj hlavný cieľ bol vyhrať na Gire. Vedeli sme, že je to etapa na únik a prišli sme sem po etapové triumfy. Je to skvelý a dôležitý deň, cesta do cieľa bola náročná, ale som veľmi šťastný," povedal Paret-Peintre vo vysielaní Eurosportu.Jeho nórsky súper v prvom momente nevedel o zmene na čele celkového poradia.povedal Leknessund.