Štvrtú etapu prerušili po páde Vingegaarda, Rogliča a Evenepoela

Bilbao 4. apríla (TASR) - Štvrtú etapu cyklistických pretekov Okolo Baskicka prerušili po hromadnom páde, ktorého súčasťou boli aj celkový líder Slovinec Primož Roglič, Belgičan Remco Evenepoel a Dán Jonas Vingegaard. K ťažkému pádu prišlo v pravotočivej zákrute 35 km pred cieľom v Legutiu, na miesto povolali až tri sanitky.



Roglič a Vingegaard dopadli tvrdo na zem v betónovej stoke, Evenepoel skončil v lese a spomedzi stromov vyšiel krvavý s podozrením na zlomeninu kľúčnej kosti. Roglič sa pozviechal, no Vingegaard zostával dlho nehybne ležať na zemi. Hoci bol dvojnásobný víťaz Tour de France pri vedomí, museli ho naložiť na nosidlá s kyslíkovou maskou a previezť do nemocnice rovnako ako Evenepoela. Preteky pre vyťaženosť všetkých lekárov neutralizovali. Napokon padlo rozhodnutie, že vedúca skupinka bude bojovať o etapové víťazstvo a pelotón pôjde voľným tempom do cieľa.