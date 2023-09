Štvrtý bronz na ME pridali Riapoš s Ludrovským vo štvorhre

Sheffield 8. septembra (TASR) - Slovensko si odnieslo z majstrovstiev Európy v parastolnom tenise v britskom Sheffielde celkovo štyri bronzové medaily. O tú poslednú sa postarali v sobotu Ján Riapoš s Martinom Ludrovským, ktorí skončili tretí v mužskej štvorhre v kategórii MD4.



Slovenská dvojica síce prehrala v semifinále so Španielmi Ikerom Sastrem a Miguelom Angelom Toledom 2:3 na sety, ale získala bronz. Ten si totiž z ME odniesli obaja zdolaní semifinalisti. Riapoš s Ludrovským boli veľmi blízko k postupu do finále. V piatom sete nedokázali využiť dva mečbaly a napokon ho prehrali 10:12.



Bronzové kovy vybojovali na šampionáte vo dvojhrách aj Alena Kánová, Martin Ludrovský a Boris Trávníček. Štyrmi bronzovými medailami prekonali slovenskí paralympijskí reprezentanti výkon z predchádzajúcich ME, kde získali o jednu menej. Informoval o tom web paralympic.sk.