< sekcia Šport
Štvrtý pokus Levíc prejsť cez kvalifikáciu, Madzin: „Sme nabudení“
Pre zástupcu Tipos SBL je to štvrtý rok, keď sa predstaví v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).
Autor TASR
Levice 19. septembra (TASR) - Pred basketbalistami Patriotov Levice je štvrtý pokus prejsť kvalifikačným sitom a ako prvý zástupca Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) sa predrať do skupinovej fázy Ligy majstrov (LM). Úradujúci šampión Slovenska sa predstaví v bulharskom Samokove v tzv. majstrovskej vetve, prvou prekážkou bude v nedeľu 21. septembra o 20.00 h cyperská Petrolina AEK Larnaka.
Pre zástupcu Tipos SBL je to štvrtý rok, keď sa predstaví v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Patrioti sa vždy vybrali rovnakou cestou – kvalifikácia LM a v prípade predčasného konca na nich čakala skupinová fáza Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). „Štvrtým rokom sme v kvalifikácii Ligy majstrov, takže skúsenosti máme. Verím, že nám to pomôže. Každá takáto skúsenosť je prospešná. Verím, že tím vyzerá dobre. Sme nabudení a tešíme sa na prvý zápas. Dúfam, že prípravné zápasy a celkovo príprava, ktorú sme doteraz absolvovali, nám ukázala veci, na ktorých sme potrebovali zapracovať a sme dostatočne nastavení na to, aby sme dokázali odohrať dobrý zápas,“ povedal pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.
V príprave absolvoval levický tím sedem zápasov, čelil okrem iného tímom z Talianska, Rumunska alebo Maďarska. Celkovo uhral päť výhier a dve prehry. „Mali sme dostatočný počet prípravných zápasov, aby nás preverili. Hrali sme proti silným súperom, aj keď možno nie vždy nastúpili v kompletnom zložení. Veci, ktoré sme vedeli ovplyvniť, tak sme si nastavili najlepšie, ako sme vedeli. Každý zápas bol prospešný a niečo ukázal, komplexne nás to nastavilo správnym smerom tak, že budeme pripravení na zápas s Larnakou,“ zamyslel sa kouč Patriotov.
Maximom aktuálneho víťaza Tipos SBL v kvalifikácii LM je finále z roku 2022, pred rokom skončil v tureckej Antalyi v semifinále po prehre s estónskym Kalevom/Cramo. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, tak aj teraz musí pre splnenie sna o účasti v skupinovej fáze LM vyhrať tri stretnutia. „Všetci sa tešíme na prvý ostrý zápas sezóny a hneď takýto dôležitý. Cyperskej Larnake máme čo vracať spred dvoch rokov, keď nás zdolali a nezahrali sme vtedy najlepšie. Určite chceme byť pripravení a vrátiť im prehru. Bude potrebné hrať s väčším nasadením ako oni, určite to bude fyzický zápas. Musíme hrať tímovo v útoku a v obrane, potom by sa mal dostaviť aj výsledok. Ideme po jednom zápase, sústredíme sa na výhru v nedeľu,“ vyhlásil pivot Levíc Boris Bojanovský.
Na úvod kvalifikácie im stojí v ceste cyperská Petrolina AEK Larnaka. Do LM sa vracia po ročnej pauze, v sezóne 2024/2025 hral EP FIBA, kde skončil v skupinovej fáze. Patrioti hrali s týmto súperom v kvalifikácii LM pred dvoma rokmi, vtedy s ním prehrali 66:74. „Larnaka je cyperským majstrom, v predchádzajúcom ročníku výrazne dominoval v domácej súťaži a s minimom prehratých zápasov vyhral svoju ligu. To hovorí o tom, že sa jedná o veľmi kvalitný tím. Podarilo sa im udržať štyroch legionárov a domácich hráčov, zmien v tíme tak mali oveľa menej. Prospešné môže byť to, že vieme, čo sa dá od nich čakať. Samozrejme, musí byť na nás, aby sme sa na to dokázali nastaviť. Bude potrebné extrémne bojovať a podať výkon na hranici našich možností, aby sme mohli pomýšľať na úspech,“ uviedol Madzin.
Prehra znamená stopku na kvalifikačnom turnaji LM, výhra by priniesla duel medzi víťazom súboja medzi estónskym Kalev/Cramo a domácim Rilskim. „Verím v dobrý vstup do zápasu, zdravé sebavedomie nášho tímu. Všetko sa odvíja od bojovnosti, obrany a fyzickosti. Je na nás, aby sme sa takto dokázali nastaviť a ukázať snahu dostať sa do semifinále kvalifikácie,“ dodal na záver tréner Patriotov.
Ak by sa na štvrtý pokus podarilo Patriotom prejsť cez kvalifikačný turnaj a vyhrať tri zápasy, tak v F-skupine LM by si zmerali sily s aktuálnym majstrom Maďarska Szolnokom, súčasným šampiónom Lotyšska a spoločnej lotyšsko-estónskej ligy Rigou a tretím do partie je bronzový z predchádzajúcej edície LM AEK Atény.
Predčasný koniec v akejkoľvek fáze kvalifikácie LM naopak znamená z pohľadu Levíc presun do skupinovej fázy EP FIBA, v D-skupine by čelili cyperskému Keravnosu, chorvátskej Cedevite Junior a severomacedónskemu Pelisteru Bitola.
Program kvalifikačného turnaja Ligy majstrov - majstrovstvá vetva (21. - 25. septembra, Samokov/Bul.):
štvrťfinále
21. septembra, 17.45 h: BC Kalev/Cramo - Rilski Sportist Samokov
21. septembra, 20.00 h: PATRIOTI LEVICE - Petrolina AEK Larnaka
22. septembra, 17.45 h: Bakken Bears - BC Kutaisi 2010
22. septembra, 20.00 h: Heroes Den Bosch - KB Trepča
semifinále
23. septembra, 17.45 h: víťaz PATRIOTI LEVICE/Petrolina AEK Larnaka – víťaz BC Kalev/Cramo/Rilski Sportist Samokov
23. septembra, 20.00 h: víťaz Bakken Bears/BC Kutaisi 2010 - víťaz Heroes Den Bosch/KB Trepča
finále
25. septembra, 19.00 h
Pre zástupcu Tipos SBL je to štvrtý rok, keď sa predstaví v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Patrioti sa vždy vybrali rovnakou cestou – kvalifikácia LM a v prípade predčasného konca na nich čakala skupinová fáza Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). „Štvrtým rokom sme v kvalifikácii Ligy majstrov, takže skúsenosti máme. Verím, že nám to pomôže. Každá takáto skúsenosť je prospešná. Verím, že tím vyzerá dobre. Sme nabudení a tešíme sa na prvý zápas. Dúfam, že prípravné zápasy a celkovo príprava, ktorú sme doteraz absolvovali, nám ukázala veci, na ktorých sme potrebovali zapracovať a sme dostatočne nastavení na to, aby sme dokázali odohrať dobrý zápas,“ povedal pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.
V príprave absolvoval levický tím sedem zápasov, čelil okrem iného tímom z Talianska, Rumunska alebo Maďarska. Celkovo uhral päť výhier a dve prehry. „Mali sme dostatočný počet prípravných zápasov, aby nás preverili. Hrali sme proti silným súperom, aj keď možno nie vždy nastúpili v kompletnom zložení. Veci, ktoré sme vedeli ovplyvniť, tak sme si nastavili najlepšie, ako sme vedeli. Každý zápas bol prospešný a niečo ukázal, komplexne nás to nastavilo správnym smerom tak, že budeme pripravení na zápas s Larnakou,“ zamyslel sa kouč Patriotov.
Maximom aktuálneho víťaza Tipos SBL v kvalifikácii LM je finále z roku 2022, pred rokom skončil v tureckej Antalyi v semifinále po prehre s estónskym Kalevom/Cramo. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, tak aj teraz musí pre splnenie sna o účasti v skupinovej fáze LM vyhrať tri stretnutia. „Všetci sa tešíme na prvý ostrý zápas sezóny a hneď takýto dôležitý. Cyperskej Larnake máme čo vracať spred dvoch rokov, keď nás zdolali a nezahrali sme vtedy najlepšie. Určite chceme byť pripravení a vrátiť im prehru. Bude potrebné hrať s väčším nasadením ako oni, určite to bude fyzický zápas. Musíme hrať tímovo v útoku a v obrane, potom by sa mal dostaviť aj výsledok. Ideme po jednom zápase, sústredíme sa na výhru v nedeľu,“ vyhlásil pivot Levíc Boris Bojanovský.
Na úvod kvalifikácie im stojí v ceste cyperská Petrolina AEK Larnaka. Do LM sa vracia po ročnej pauze, v sezóne 2024/2025 hral EP FIBA, kde skončil v skupinovej fáze. Patrioti hrali s týmto súperom v kvalifikácii LM pred dvoma rokmi, vtedy s ním prehrali 66:74. „Larnaka je cyperským majstrom, v predchádzajúcom ročníku výrazne dominoval v domácej súťaži a s minimom prehratých zápasov vyhral svoju ligu. To hovorí o tom, že sa jedná o veľmi kvalitný tím. Podarilo sa im udržať štyroch legionárov a domácich hráčov, zmien v tíme tak mali oveľa menej. Prospešné môže byť to, že vieme, čo sa dá od nich čakať. Samozrejme, musí byť na nás, aby sme sa na to dokázali nastaviť. Bude potrebné extrémne bojovať a podať výkon na hranici našich možností, aby sme mohli pomýšľať na úspech,“ uviedol Madzin.
Prehra znamená stopku na kvalifikačnom turnaji LM, výhra by priniesla duel medzi víťazom súboja medzi estónskym Kalev/Cramo a domácim Rilskim. „Verím v dobrý vstup do zápasu, zdravé sebavedomie nášho tímu. Všetko sa odvíja od bojovnosti, obrany a fyzickosti. Je na nás, aby sme sa takto dokázali nastaviť a ukázať snahu dostať sa do semifinále kvalifikácie,“ dodal na záver tréner Patriotov.
Ak by sa na štvrtý pokus podarilo Patriotom prejsť cez kvalifikačný turnaj a vyhrať tri zápasy, tak v F-skupine LM by si zmerali sily s aktuálnym majstrom Maďarska Szolnokom, súčasným šampiónom Lotyšska a spoločnej lotyšsko-estónskej ligy Rigou a tretím do partie je bronzový z predchádzajúcej edície LM AEK Atény.
Predčasný koniec v akejkoľvek fáze kvalifikácie LM naopak znamená z pohľadu Levíc presun do skupinovej fázy EP FIBA, v D-skupine by čelili cyperskému Keravnosu, chorvátskej Cedevite Junior a severomacedónskemu Pelisteru Bitola.
Program kvalifikačného turnaja Ligy majstrov - majstrovstvá vetva (21. - 25. septembra, Samokov/Bul.):
štvrťfinále
21. septembra, 17.45 h: BC Kalev/Cramo - Rilski Sportist Samokov
21. septembra, 20.00 h: PATRIOTI LEVICE - Petrolina AEK Larnaka
22. septembra, 17.45 h: Bakken Bears - BC Kutaisi 2010
22. septembra, 20.00 h: Heroes Den Bosch - KB Trepča
semifinále
23. septembra, 17.45 h: víťaz PATRIOTI LEVICE/Petrolina AEK Larnaka – víťaz BC Kalev/Cramo/Rilski Sportist Samokov
23. septembra, 20.00 h: víťaz Bakken Bears/BC Kutaisi 2010 - víťaz Heroes Den Bosch/KB Trepča
finále
25. septembra, 19.00 h