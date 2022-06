Štyri hádzanárske slovenské kluby idú do európskych súťaží

Bratislava 15. júna (TASR) - Aj v nadchádzajúcej sezóne európskych klubových súťaží v hádzanej bude mať MOL liga žien bohaté zastúpenie. Polovica aktuálnych účastníkov spoločnej slovensko-českej súťaže prejavila záujem o štart na európskej scéne.



"Sme radi, že až šesť tímov z MOL ligy sa uchádza o účasť na európskej pohárovej scéne, čím sa zopakuje vlaňajšok. Ide o kvarteto z Česka. Úradujúci šampión DHK Baník Most by chcel hrať Ligu majstrov, vicemajster DHC Plzeň sa prihlásil do Európskej ligy a Házená Kynžvart s DHC Slavia Praha do Európskeho pohára. Do tejto v hierarchii tretej najvýznamnejšej súťaže sa chcú zapojiť dva najlepšie slovenské kluby z uplynulej sezóny MŠK Iuventa Michalovce a HC DAC Dunajská Streda, ktorá to v uplynulej edícii dotiahla až do štvrťfinále. Iuventa požiadala o zaradenie o súťaž nižšie, ako jej prináleží na základe zisku majstrovského titulu. Predpokladáme, že jej Európska hádzanárska federácia vyhovie,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku Slovenského zväzu hádzanej športový sekretár a riaditeľ súťaží SZH Peter Brunovský.



Okrem Zemplínčaniek a Dunajskostredčaniek sa v pohárovej Európe predstavia aj ďalšie dve slovenské družstvá. „Z mužských tímov prejavili záujem Tatran Prešov a MŠK Považská Bystrica. Tatran sa tentoraz neprihlásil do Európskej ligy, ale takisto ako Iuventa chce účinkovať v hierarchii nižšej súťaži, teda v Európskom pohári. V ňom majú v ostatných rokoch tradične miesto aj hráči MŠK Považská Bystrica,“ dodal Brunovský.



Slovensko tak bude mať v sezóne 2022/2023 opäť štvornásobné zastúpenie, čo je rovnaký počet a napokon aj totožné zloženie ako v predchádzajúcom ročníku. V uplynulej sezóne zastupovali slovenskú hádzanú – Tatran Prešov v Európskej lige, MŠK Považská Bystrica v Európskom pohári (muži), MŠK Iuventa Michalovce a HC DAC Dunajská Streda v Európskom pohári (ženy).



Žreb európskych pohárových súťaží s výnimkou Ligy majstrov (tú vyžrebujú už v piatok 1. júla 2022, pozn.) je na programe v utorok 19. júla vo viedenskom sídle Európskej hádzanárskej federácie.