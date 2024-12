Štyri hráčky River Plate prepustili z väzenia po rasistickom škandále

Buenos Aires 29. decembra (TASR) - Štyri hráčky argentínskeho futbalového klubu River Plate prepustili z väzby po nedávnom zatknutí. Za mreže putovali po semifinálovom pohárovom dueli v Brazílii s miestnym tímom Gremio (1:1). Informoval o tom denník L'Equipe.



Počas zápasu ktorý sa hral 21. decembra, ukázala Candela Diazová z River Plate chlapcovi podávajúcemu lopty rasistické gestá. Ten na to upozornil rozhodcu, Diazová vzápätí dostala červenú kartu. Táto situácia vyvolala medzi hráčkami hromadnú bitku. Po zápase bola Diazová zadržaná spolu so spoluhráčkami Juanou Cangarovou, Milagros Naiken Diazovou a Camilou Ayelen Duarteovou.



V čase prerušenia zápasu bol stav 1:1, no neskôr prisúdili víťazstvo Gremiu. River Plate vylúčili z účasti na turnaji na dva roky.